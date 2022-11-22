Паркинг возле катка «Медеу» будет бесплатным до 5 декабря

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В настоящий момент ведется работа по смене оператора на паркинге площадочного типа, который находится на прилегающей территории высокогорного катка «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ГК «Шымбулак», с 22 ноября по 5 декабря на территории паркинга проводится плановая замена оборудования на более современное, это в дальнейшем позволит интегрировать систему паркинга в комплексные туристические продукты города. В данный период плата за парковку взыматься не будет.

«Паркинг возобновит работу в штатном режиме без изменения стоимости парковки сразу после замены оборудования с 5 декабря 2022 года», - сообщили в пресс-службе ГК «Шымбулак».



