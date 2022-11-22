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    Паркинг возле катка «Медеу» будет бесплатным до 5 декабря

    22 Ноября 2022, 09:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В настоящий момент ведется работа по смене оператора на паркинге площадочного типа, который находится на прилегающей территории высокогорного катка «Медеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ГК «Шымбулак», с 22 ноября по 5 декабря на территории паркинга проводится плановая замена оборудования на более современное, это в дальнейшем позволит интегрировать систему паркинга в комплексные туристические продукты города. В данный период плата за парковку взыматься не будет.

    «Паркинг возобновит работу в штатном режиме без изменения стоимости парковки сразу после замены оборудования с 5 декабря 2022 года», - сообщили в пресс-службе ГК «Шымбулак».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Шымбулак
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