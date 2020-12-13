Парк «Желтоксан» открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с участием заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, представителей интеллигенции и общественности состоялось торжественное открытие парка «Желтоксан» в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парк «Желтоксан» на территории микрорайонов Жас Канат и Маяк создан решением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Ранее на встречах в акимате с руководителями желтоксановских организаций были высказаны предложения о создании такого парка. Рассматривались разные варианты, но в итоге акиматом предложен крупнейший новый парк площадью более 100 гектаров в северной части города. Рекреационная зона включает в себя набережную Аэропортовского озера. Площадь озеленения – порядка 23 тысяч кв.м.

В 2020 году, несмотря на пандемию, проведен первый этап создания парка. В парке построено 13 площадок - 8 детских и 7 спортивных, включая workout-площадки, мини-футбольную и стритбольную площадки, а также площадку для паркура.

Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1200 метров. Он проходит через русло реки Малая Алматинка и вдоль восточного берега Аэропортовского озера. Пирс стал своеобразным мостом между микрорайоном Маяк и центром района.

В 2021 году работы по созданию парка продолжатся. Планируется создание прогулочных и пикниковых зон, а также реконструкция зеленого фонда рощи.

По поручению акима города Б. Сагинтаева, дальнейшее развитие парка будет планироваться с учетом мнения руководителей желтоксановских организаций и жителей прилегающих районов. На торжественной церемонии открытия парка «Желтоксан» выступили представители акимата, интеллигенции Алматы, партии «Нур Отан».

«Поздравляю с наступающим Днем Независимости. Для всех нас декабрьские события 1986 года имеют особое значение. Они вписаны в историю становления Независимости Казахстана и останутся в памяти народа. В этом также символизм нового парка «Желтоксан» - напоминать молодёжи о тех событиях», - сказал заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет напомнил, что декабрьским событиям в следующем году исполнится 35 лет.

«Открытие парка «Желтоксан» в преддверии этой даты символично и является знаком признательности алматинцев. Мы высадили 135 саженцев ели, в этом приняли участие и сами желтоксановцы, в честь которых и создан этот парк при поддержке акима Алматы Б. Сагинтаева», - сказал У. Есдаулет.

Первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров отметил особое значение состоявшегося события, сказав, что это первый парк, посвященный важному событию в истории нашей страны.

«Это долгожданное мероприятие для участников декабрьских событий и всех горожан. Многие пришли сегодня сюда, чтобы вспомнить исторические события, которые произошли в нашей стране и привели ее к суверенитету. Независимость – главная ценность в политической доктрине партии «Nur Otan». Важно, что молодое поколение казахстанцев ценит независимость и дорожит ею как самым главным символом нашей страны», - подчеркнул С.Канкуров.

Писатель, общественный деятель Смагул Елубай назвал открытие парка знаковым событием в канун Дня Независимости.

«Наше главное достояние – Независимость - должно быть незыблемо. Тогда в стране будет мир и порядок, будут живы и здоровы наши дети и их родители. Пусть новый парк цветет и ширится на радость алматинцев и станет знаковым местом для всех!», - пожелал С. Елубай.

Участник декабрьских событий Байгали Есеналиев, высказал слова признательности.

«Мы очень благодарны и признательны властям города за такое внимание к участникам декабрьских событий, за память о тех днях. Надеюсь, что парк «Желтоксан» в скором будущем станет местом единства и солидарности нашего народа, парком дружбы и мира», - сказал он.

Жители микрорайонов Жас Канат и Маяк поделились радостью – парк стал долгожданным подарком, ведь раньше эти места были заброшены.

«Мы очень рады, что на территории нашего микрорайона появился такой замечательный парк. Знаменательно и то, что таким образом впервые в нашей стране было увековечено важное историческое событие. Это очень важный шаг, нужный для подрастающего поколения. Молодежь должна знать свою историю и чтить память предков», - уверена жительница микрорайона «Маяк» Айгуль Калбаева.

В день открытия гостями парка высажены хвойные деревья – сосна, голубые ели и тянь-шаньские ели.