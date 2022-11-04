Парк скорой помощи в Атырау пополнился 20 новыми машинами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автопарк Атырауской областной станции скорой медицинской помощи пополнили на 20 новых машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем регионе в соответствии с поручением Главы государства особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы системы здравоохранения. Прибытие новых машин в службу скорой помощи региона - весомый вклад в повышение ее оперативности и в целом в здравоохранение, - сказал на церемонии вручения ключей от новых машин заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

Новые кареты скорой помощи прибыли в регион в рамках Дорожной карты по обновлению санитарного транспорта в Республике Казахстан.

Современные автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи больному. На сегодняшний день в Атырауской области 65 машин скорой помощи.



