Парк Первого Президента в Алматы соединят с озерами Сайран и БАО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы в будущем получат возможность прогуляться вдоль реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы) от озера (водохранилище) Сайран до Большого Алматинского озера (БАО). Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рядом с парком Первого Президента идет река Большая Алматинка, там внизу - Сайран. Наша задача соединить Парк Первого Президента с Сайраном. Река должна быть полностью приведена в порядок, чтобы можно оттуда выйти и попасть в Сайран. Это тоже уникальный проект, который приведет нас вниз. В будущем мы хотим еще идти и по реке наверх, в сторону Алмарасана. Чтобы не только по улице Дулати двигаться, а вдоль реки пешком можно было попасть, если дальше идти до БАО», - сказал аким.

Руководитель Управления зеленой экономики города Наталья Ливинская во время онлайн-презентации «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения» рассказала, что в городе важно создавать зеленые коридоры, по которым можно было прогуливаться.

«Было принято решение о том, чтобы провести благоустройство набережной реки вдоль Большой Алматинки, начиная от Парка Первого Президента и соединяя через пешеходный путь до водохранилища Сайран. Что касается набережных территорий, то здесь важно подчеркнуть новый подход к созданию территории, будь она транзитная, либо досуговая. Важно подчеркнуть ее естественный ландшафт, минимизировать человеческое вмешательство и убрать все заборы, которые есть сейчас, которые формируют определенную атмосферу таким образом, чтобы пешеходы могли дойти до водохранилища Сайран», - рассказала она.

Ранее Ливинская показала, как изменится набережная озера Сайран в Алматы.