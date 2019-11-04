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Парк общественного транспорта планируют увеличить в Атырау

4 Ноября 2019 14:05
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Парк общественного транспорта планируют увеличить в Атырау

НУР-СУЛТАН - АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Как будет увеличен парк городского общественного транспорта в городе Атырау, рассказал аким области Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции в СЦК в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил аким, в целом по 735 улицам города Атырау в рамках государственно-частного партнёрства осуществлены работы по установке осветительных систем. Вместе с тем 564 км дорог охвачены ремонтными работами.

«Наша главная задача - обеспечить комфорт горожанам. Стоит отметить, что в этом году мы закупили 141 новый автобус через фонд «Даму». Как отмечают специалисты, в городе еще не хватает 170 автобусов. Сейчас мы договорились, планируется поставить 170 новых автобусов в первой половине 2020 года», - рассказал Н. Ногаев.


Кроме того, он напомнил, что с октября в Атырау ввели систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте и ввели дифференцированный тариф.

«На данный момент приобретено 120 тыс. карт. При этом 160 тыс. граждан пользуются общественным транспортом. Мы дальше будем совершенствовать работу, чтобы населению было удобно ездить в общественном транспорте», - подчеркнул Н. Ногаев.

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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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