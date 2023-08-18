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    Парк, набережную и ряд улиц хотят переименовать в Кокшетау

    18 Августа 2023, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау планируют переименовать парк, набережную и ряд улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление акимата Акмолинской области размещено на портале «Открытые НПА».

    В документе отмечено, что в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» на основании заключения Республиканской ономастической комиссии от 21 июня 2023 года акимат Акмолинской области постановил, а Акмолинский областной маслихат решил:

    1) «Парк борцам за революцию» переименовать в «Алаш арыстары»;

    2) Набережную возле проспекта Нурсултана Назарбаева в набережную имени Какимбека Салыкова;

    3) Улицу 2 горная в улицу Тансамал;

    4) Улицу Алма-Атинская в улицу Алматы;

    5) Улицу Дмитриева в Куйши Дәулеткерей;

    6) Улицу Кирветка в Керуен;

    7) Улицу Космонавтов в улицу Гарышкерлер;

    8) Улицу Никитина в Ботай;

    9) Улицу Шучинская в Байконыс.

    Ранее акимат Алматинской области вынес на публичное обсуждение проект о переименовании некоторых административно-территориальных единиц.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Акмолинская область Регионы Казахстана Кокшетау
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