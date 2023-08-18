Парк, набережную и ряд улиц хотят переименовать в Кокшетау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау планируют переименовать парк, набережную и ряд улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление акимата Акмолинской области размещено на портале «Открытые НПА».

В документе отмечено, что в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» на основании заключения Республиканской ономастической комиссии от 21 июня 2023 года акимат Акмолинской области постановил, а Акмолинский областной маслихат решил:

1) «Парк борцам за революцию» переименовать в «Алаш арыстары»;

2) Набережную возле проспекта Нурсултана Назарбаева в набережную имени Какимбека Салыкова;

3) Улицу 2 горная в улицу Тансамал;

4) Улицу Алма-Атинская в улицу Алматы;

5) Улицу Дмитриева в Куйши Дәулеткерей;

6) Улицу Кирветка в Керуен;

7) Улицу Космонавтов в улицу Гарышкерлер;

8) Улицу Никитина в Ботай;

9) Улицу Шучинская в Байконыс.

Ранее акимат Алматинской области вынес на публичное обсуждение проект о переименовании некоторых административно-территориальных единиц.