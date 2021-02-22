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    Парк и реплику всемирно известной стелы Тоньюкука открыли в Турции

    22 Февраля 2021, 23:46

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Реплика 1300-летней стелы государственного деятеля эпохи древних тюркских государств Тоньюкука, была установлена в понедельник в столице Турции Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Бильге Тоньюкук, важная фигура в тюркской истории, был верховным главнокомандующим и советником четырех тюркских правителей. Сами надписи стелы Тоньюкука, датируемые восьмым веком нашей эры, считаются древнейшими тюркскими письменными свидетельствами.

    Выступая на церемонии открытия парка Тоньюкук в столичном районе Алтындаг, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп отметил, что 2021 год - объявленный ранее Годом турецкого языка - это год возможностей, чтобы почтить память уважаемых личностей, а также научную, художественную и культурную деятельность предков, оставивших потомкам богатое историческое наследство.

    Мероприятия, посвященные празднованию 1300-летия стелы Тоньюкук, были включены в список мероприятий ЮНЕСКО.

    Выступивший на церемонии президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали поблагодарил турецкое правительство за открытие парка, где установлен значимый памятник древней истории и письменности тюрок.

    Дархан Кыдырали отметил, что «Тоньюкук - вечный символ мудрости в славной истории тюркских народов».

    На церемонии также присутствовали заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, губернатор провинции Анкара Васип Шахин, посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы и многие другие.


    Автор:

    Татьяна Кудренок

    МИД РК Культура Турция
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