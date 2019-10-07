Парк батыров открыли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Карагандинской области широко отмечается 100-летие Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова. В Актогайском районе прошли мероприятия, посвященные Героям Советского Союза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Сауле Актогайского района Карагандинской области в школе имени К. Нуржанова открылся Зал славы и ІТ-класс. А в селе Нуркен появился парк молодежи, в школе имени Н. Абдирова организовали мастерскую. В школьном музее прошел урок по духовной

модернизации.

Также в районе после реконструкции открылся парк батыров. Выступая на церемонии открытия парка аким района Салтанат Абеуова подчеркнула, что нынешняя молодежь и будущее поколение не должны забывать о своих предках и батырах, и должны брать пример с героев.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику жертв ВОВ в парке Тарих тағылымы.

Мероприятия, посвященные памяти Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова, закончились концертной программой «Қос батыр – қос қыран». На концерте с речью выступили потомки героев.



