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      Карагандинская область

    Парк батыров открыли в Карагандинской области

    7 Октября 2019, 14:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Карагандинской области широко отмечается 100-летие Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова. В Актогайском районе прошли мероприятия, посвященные Героям Советского Союза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В селе Сауле Актогайского района Карагандинской области в школе имени К. Нуржанова открылся Зал славы и ІТ-класс. А в селе Нуркен появился парк молодежи, в школе имени Н. Абдирова организовали мастерскую. В школьном музее прошел урок по духовной

    модернизации.

    Также в районе после реконструкции открылся парк батыров. Выступая на церемонии открытия парка аким района Салтанат Абеуова подчеркнула, что нынешняя молодежь и будущее поколение не должны забывать о своих предках и батырах, и должны брать пример с героев.

    Участники мероприятия возложили цветы к памятнику жертв ВОВ в парке Тарих тағылымы.

    Мероприятия, посвященные памяти Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова, закончились концертной программой «Қос батыр – қос қыран». На концерте с речью выступили потомки героев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область История Казахстана Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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