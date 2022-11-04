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    Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска

    4 Ноября 2022, 08:23

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза. При несвоевременном лечении может образоваться абсцесс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Дирофиляриоз - один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию.

    Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире все чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кровь.

    «Передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы выступают домашние животные. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, легких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Когда насекомое кусает следующую жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дирофиляриоз передается от животного к животному и к человеку», - пояснили эпидемиологи ЗКО.

    Инкубационный период составляет от одного месяца до нескольких лет. Дирофиляриозом могут заболеть люди всех возрастных категорий, но в наибольшей зоне риска: заводчики собак и кошек; люди, проживающие у открытых водоемов; люди, часто бывающие на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.

    Характерный признак дирофиляриоза – ощущение ползания и шевеления живого паразита внутри подкожного узла, опухоли или уплотнения. Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс.

    Эпидемиологи советуют использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду, а также проводить профилактическую дегельминтацию домашних питомцев. При «подозрительных» укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения следует немедленно обратиться к врачу.

    Фото: mgorod.kz
    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Общество
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