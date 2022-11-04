Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска

4 Ноября 2022, 08:23
Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
4 Ноября 2022, 08:23

Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза. При несвоевременном лечении может образоваться абсцесс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Дирофиляриоз - один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию.

Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире все чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кровь.

«Передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы выступают домашние животные. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, легких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Когда насекомое кусает следующую жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дирофиляриоз передается от животного к животному и к человеку», - пояснили эпидемиологи ЗКО.

Инкубационный период составляет от одного месяца до нескольких лет. Дирофиляриозом могут заболеть люди всех возрастных категорий, но в наибольшей зоне риска: заводчики собак и кошек; люди, проживающие у открытых водоемов; люди, часто бывающие на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.

Характерный признак дирофиляриоза – ощущение ползания и шевеления живого паразита внутри подкожного узла, опухоли или уплотнения. Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс.

Эпидемиологи советуют использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду, а также проводить профилактическую дегельминтацию домашних питомцев. При «подозрительных» укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения следует немедленно обратиться к врачу.

Фото: mgorod.kz


Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Они настоящие волшебники - сотни родителей недоношенных детей поблагодарили врачей Алматы
Мужчина вымогал деньги у девушки за интимные фото в Кызылорде
Проверить использование земельных участков торговыми центрами предлагают в маслихате
McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору