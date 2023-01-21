Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Паралыжник Ербол Хамитов завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Швеции

    21 Января 2023, 23:38

    ЭСТЕРСУНД. КАЗИНФОРМ - Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, завершив дистанцию 7,5 км за 25:07,3 секунды в парабиатлоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    В гонке канадский спортсмен Кэмерон Коллин занял первое место, покорив дистанцию за 24:14,3 секунды, на втором месте оказался спортсмен из США Арон Пике показав время 24:54,4 секунды.

    В составе сборной Казахстана выступают 7 спортсменов: Александр Герлиц , Ербол Хамитов, Денис Петренко, Сергей Усольцев , Юрий Березин, Денис Зинов и Нурлан Алимов.

    Чемпионат мира по пара лыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанка отправила в нокдаун представительницу Таиланда
    Более 1,5 тысячи человек ежедневно приходили посмотреть чемпионат мира по блиц-шахматам в Алматы
    Удерживать звание сложнее, чем завоевывать в первый раз – Бибисара Асаубаева
    Казахстан завоевал второе «золото» Универсиады-2023
    Популярное
    1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    2 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    3 Водителей автобусов не хватает в Караганде
    4 Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области
    5 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область
    Новости партнеров