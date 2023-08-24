Парализованная женщина заговорила спустя 18 лет через цифровой аватар

ЭЛЬ-СЕРРИТО. КАЗИНФОРМ - В 2005 году в возрасте 30 лет Энн Джонсон парализовало после инсульта. Женщина потеряла способность говорить. Она могла издавать звуки типа «ох» и «ах», но ее мозг все еще посылал сигналы. Благодаря экспериментальной технологии, способной переводить нейронную активность мозга парализованных людей в текст или звук, Энн заговорила 18 лет спустя после развития инсульта через цифровой аватар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Технология, разработанная исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Беркли, основана на использовании имплантата, установленном на поверхности головного мозга Энн, в областях, отвечающих за формирование и производство речи и языка.

В прошлом году ей установили имплантат из 253 электродов, которые получали те сигналы, которые в норме мозг получает от сотен тысяч нейронов и отправляет к мышцам челюсти, губ и языка, и лица. Во время операции врачи также установили в голове порт, который подключается к кабелю, по нему сигналы мозга передаются в банк данных компьютера.

Компьютеры используют алгоритмы искусственного интеллекта для перевода сигналов мозга в предложения, которые озвучиваются через цифровую анимацию. Поэтому, когда Энн Джонсон попыталась произнести фразу типа «Рад снова тебя видеть», цифровой аватар произнес эти слова вслух.

Система позволила Энн общаться, используя относительно обширный словарный запас.

Исследователи использовали запись речи Энн на свадьбе, чтобы научить аватар говорить ее голосом. Система также преобразовывала сигналы мозга Джонсон в движения лица аватара, такие как поджатые губы, и эмоции, такие как печаль или удивление.

Результаты эксперимента были опубликованы в среду в журнале Nature.

Доктор Эдвард Чан (Dr. Edward Chang), автор исследования, проводивший операцию Энн Джонсон, сказал, что он был «очень взволнован», наблюдая, как она общается через аватар.

В результате аватар смог воспроизвести слова Энн со скоростью почти 80 слов в минуту. Естественная скорость речи составляет от 150 до 200 слов в минуту. Средняя точность речи составила около 75% при использовании Энн словарного запаса из 1024 слов.