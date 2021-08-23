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Паралимпийские игры покажут в прямом эфире телеканала «Qazsport»

23 Августа 2021 15:21
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Паралимпийские игры покажут в прямом эфире телеканала «Qazsport»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 24 августа по 5 сентября телеканал «Qazsport» в прямом эфире покажет XVI Паралимпийские Игры в Токио, передает МИА «Казинформ».

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На Паралимпмаде Казахстан представят 26 спортсменов. Они выступят в 7 видах спорта. Семь лицензий получили отечественные спортсмены в плавании, семь - в дзюдо, пять - в пауэрлифтинге, три - таэквондо, две - в легкой атлетике, две - в гребле на байдарках и стрельбе.

В соревнованиях по параплаванию заявлены Сиязбек Далиев, Нурали Советханов, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова, Нурдаулет Жумагали, Ержан Салимгереев;

В парадзюдо - Аманжол Жанбота, Зарина Байбатина, Даулет Темиржан, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы, Ерлан Утепов;

В парапауэрлифтинге - Давид Дегтерев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина;

В паратаэквондо – Нурлан Домбаев, Нышан Өмирали, Камила Досмалова;

В пара легкой атлетике - Дастан Мукашбеков, Салтанат Әбілхасымкызы;

В параканоэ – Спатай Бибарыс;

В парастрельбе по мишени примет участие Айсулу Жумабаева.

Во время церемонии открытия на Национальном стадионе Японии флаг нашей страны пронесёт двукратный чемпион мира по таэквондо, трехкратный чемпион Азии, трехкратный победитель чемпионата Европы Нурлан Домбаев, а также серебряный призер Паралимпиады по пауэрлифтингу в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева. Церемония открытия будет транслироваться в прямом эфире 24 августа в 17:00 по времени Нур-Султана.

Всего в XVI Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из 136 стран мира, медали разыграют в 22 видах спорта.

Телеканал «Qazsport» покажет соревнования Паралимпиады с участием казахстанских спортсменов. Также трансляции в прямом эфире будут доступны на официальном сайте телеканала.

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#СМИ   #Спорт  
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