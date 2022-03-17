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    Паралимпийцу Александру Герлицу вручат ключи от однокомнатной квартиры

    17 Марта 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призеру Паралимпийских игр в Пекине Александру Герлицу подарят однокомнатную квартиру в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С Паралимпийских игр-2016 денежные вознаграждение победителям и призерам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр сравнялось с вознаграждением олимпийских спортсменов. Также, в дальнейшем, учитывая спортивные результаты, будет рассмотрен вопрос о повышении заработной платы тренеров сборной и спортсменов», - сказал глава Комитета спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев.

    На брифинге в СЦК он также сообщил о том, что бронзовому призеру Паралимпийских игр в Пекине Александру Герлицу вручат ключи от однокомнатной квартиры.

    «По итогам Паралимпийских игр в Пекине спортсменам и тренерам будет выплачено вознаграждение на общую сумму 131 млн тенге, а также вручим ключи от однокомнатной квартиры Александру Герлицу согласно закону «О физической культуре и спорте», - сказал Самат Ергалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада
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