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    Паралимпиада-2022: казахстанцы выступят в паралыжных гонках

    9 Марта 2022, 08:37

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В среду, 9 марта, казахстанские спортсмены выступят в квалификационных забегах в индивидуальных спринтерских лыжных гонках. Соревнования пройдут в Чжанцзякоу китайской провинции Хэбэй, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мужских соревнованиях по паралыжным гонкам (спринт) в положении сидя фаворитами считаются итальянец Джузеппе Ромеле, украинец Тарас Рад и бразилец Кристиан Рибера. Чжэн Пэн из Китая, являющийся золотым медалистом Паралимпиады в Пекине, будет стремиться во второй раз взойти на пьедестал на домашних Играх.

    В женских соревнованиях по паралыжным гонкам (спринт) в положении сидя борьба за «золото» разыграется между представительницами сборных США и КНР. Явным фаворитом является американка Оксана Мастерс, действующая паралимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в этом виде. В числе претенденток на подиум – спортсменки из Германии и Норвегии.

    В мужских паралыжных гонках в положении стоя (спринт) в борьбу за награды включатся спортсмены из Украины, Германии, Китая и Японии.

    У женщин конкуренцию за места на подиуме следует ожидать между лыжницами из Норвегии, Канады, США и Украины.

    Пройдут мужские и женские квалификационные забеги по паралыжным гонкам у спортсменов с нарушением зрения.

    42-летний канадский лыжник Брайан Маккивер, завоевавший в Пекине свою 18-ю паралимпийскую медаль, победив в мужском забеге на длинную дистанцию, будет бороться в среду за «золото» в этой дисциплине.

    В парахоккее сборные США и Канады выходят в полуфинал. В среду команда Южной Кореи встретится с Италией, борясь за место в полуфинале, а сборная Чехии сыграет с Китаем.

    В пекинском «Водяном кубе» продолжаются квалификационные состязания в керлинге на колясках.

    По итогам четвертого соревновательного дня с большим отрывом в медальном зачете лидирует сборная Китая с 27 наградами: восемь золотых медалей, восемь серебряных и одиннадцать бронзовых; на втором месте расположилась сборная Украины (6-7-4), на третьем – Канады (5-2-6).

    Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью находится на 17 месте.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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