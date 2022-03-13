Паралимпиада-2022: казахстанцы выступят в лыжной эстафете

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В заключительный день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине состоятся финал в парахоккее, финальные соревнования по лыжным гонкам (эстафета) и парагорнолыжному спорту (слалом), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В последний день Игр лыжные гонки завершатся открытой и смешанной эстафетами. Состязания пройдут в горнолыжном курорте Чжанцзякоу китайской провинции Хэбэй. Казахстанские спортсмены выступят в смешанной эстафете 4×2,5.

Фаворитами эстафетных лыжных гонок в борьбе за «золото» считаются сборные Франции и Украины, конкуренцию им может составить команда из Канады.

В Пекине пройдет одно из главных событий заключительного дня Игр сборные США и Канады будут снова бороться за чемпионский титул в парахоккее. В субботу дебютант сборная Китая впервые стала бронзовым призером в командном турнире в парахоккее.

Парагорнолыжный спорт завершится женскими соревнованиями по слалому. Состязания пройдут в горнолыжном столичном районе Яньцин.

В воскресенье на Национальном спортивном стадионе «Птичье гнездо» пройдет церемония закрытия XIII зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.

По итогам восьмого соревновательного дня с большим отрывом в медальном зачете лидирует сборная Китая с 59 наградами: 18 золотых медалей, 18 серебряных и 23 бронзовых; на втором месте расположилась сборная Украины (10-10-8), на третьем – Канады (8-5-10).

Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью делит 17-19 места с Австралией и Швейцарией.

XIII зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине проходят с 4 по 13 марта.