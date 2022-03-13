Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Паралимпиада-2022: казахстанцы выступят в лыжной эстафете

    13 Марта 2022, 08:35

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В заключительный день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине состоятся финал в парахоккее, финальные соревнования по лыжным гонкам (эстафета) и парагорнолыжному спорту (слалом), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В последний день Игр лыжные гонки завершатся открытой и смешанной эстафетами. Состязания пройдут в горнолыжном курорте Чжанцзякоу китайской провинции Хэбэй. Казахстанские спортсмены выступят в смешанной эстафете 4×2,5.

    Фаворитами эстафетных лыжных гонок в борьбе за «золото» считаются сборные Франции и Украины, конкуренцию им может составить команда из Канады.

    В Пекине пройдет одно из главных событий заключительного дня Игр сборные США и Канады будут снова бороться за чемпионский титул в парахоккее. В субботу дебютант сборная Китая впервые стала бронзовым призером в командном турнире в парахоккее.

    Парагорнолыжный спорт завершится женскими соревнованиями по слалому. Состязания пройдут в горнолыжном столичном районе Яньцин.

    В воскресенье на Национальном спортивном стадионе «Птичье гнездо» пройдет церемония закрытия XIII зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.

    По итогам восьмого соревновательного дня с большим отрывом в медальном зачете лидирует сборная Китая с 59 наградами: 18 золотых медалей, 18 серебряных и 23 бронзовых; на втором месте расположилась сборная Украины (10-10-8), на третьем – Канады (8-5-10).

    Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью делит 17-19 места с Австралией и Швейцарией.

    XIII зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине проходят с 4 по 13 марта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай