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    Паралимпиада-2022: казахстанцы выступят на соревнованиях по лыжным гонкам

    12 Марта 2022, 08:08

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу, в предпоследний день зимней Паралимпиады-2022, казахстанские паралимпийцы выступят в индивидуальных мужских лыжных гонках свободным стилем в положении сидя и стоя. Соревнования проходят в горнолыжном курорте Чжанцзякоу китайской провинции Хэбэй, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня последний день индивидуальных соревнований по лыжным гонкам, в Чжанцзякоу будет разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин. Бронзовый призер нынешней Паралимпиады Александр Герлиц выступит в индивидуальной мужской лыжной гонке свободным стилем в положении стоя. Финальная гонка с участием казахстанского атлета пройдет в субботу (начало в 8:15 по времени Нур-Султана).

    Казахстанские лыжники Ербол Хамитов, Юрий Березин, Денис Петренко и Сергей Усольцев заявлены в гонке свободным стилем в положении сидя (начало в 10:30).

    В субботу в китайской горнолыжной базе в Яньцине состоятся состязания у мужчин в парагорнолыжном спорте в дисциплине слалом.

    Пройдет финал командного турнира в керлинге на колясках, действующие чемпионы сборная Китая встречается со Швецией.

    В парахоккее дебютант Паралимпиады сборная КНР выйдет на лед с командой из Южной Кореи в борьбе за «бронзу».

    По итогам седьмого соревновательного дня с большим отрывом в медальном зачете лидирует сборная Китая с 47 наградами: 14 золотых медалей, 14 серебряных и 19 бронзовых; на втором месте расположилась сборная Украины (9-10-6), на третьем – Канады (7-4-10).

    Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью делит 17-19 места с Австралией и Швейцарией.

    XIII зимние Паралимпийские игры-2022 в Пекине проходят с 4 по 13 марта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Олимпиада-2022
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