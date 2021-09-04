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    Паралимпиада-2020: Казахстанский тхэквондист поборется за «бронзу»

    4 Сентября 2021, 15:27

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский паратхэквондист Нышан Омирали продолжает выступление на Паралимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Нышан принял участие в четвертьфинальном поединке утешительного раунда весовой категории свыше 75 килограммов. Соперником отечественного параатлета стал марокканец Рашид Алауи. Победу в схватке одержал Омирали — 24:8. Таким образом, казахстанец продолжит борьбу за «бронзовый» финал. Напомним, что в стартовом бою Нышан уступил со счетом 6:12 Андресу Эстебану Молине из Коста-Рики.

    Паралимпиада-2020 завершится завтра, 5 сентября, но в заключительный день соревнований участия казахстанских спортсменов не запланировано.

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    Спорт Олимпиада
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