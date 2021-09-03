+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Паралимпиада-2020: казахстанский таэквондист сразится за «бронзу»

3 Сентября 2021 16:48
Поделиться:
Паралимпиада-2020: казахстанский таэквондист сразится за «бронзу»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Паралимпиаде в рамках соревнований по таеквондо состоялся полуфинальный поединок с участием казахстанца Нурлана Домбаева, передает МИА со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
«Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка
Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира Чемпионат мира по биатл и триатл: С триумфальной победой вернулась сборная Казахстана Казахстанская тхэквондистка стартовала с поражения на Паралимпиаде-2020

В 1/2 финала категории до 75 килограммов (К44) Домбаев сразился с иранцем Махди Пурахнамахмадгураби. Встреча завершилась победой соперника со счетом 24:6.

Таким образом, Махди вышел в финал. Домбаев в свою очередь будет биться за бронзовую медаль. Его соперник определится позже.

Напомним, что на проходящей Паралимпиаде Казахстан имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (ААнуар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.


Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада  
Поделиться:
Новости по теме
«Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка
Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира
Чемпионат мира по биатл и триатл: С триумфальной победой вернулась сборная Казахстана
Казахстанская тхэквондистка стартовала с поражения на Паралимпиаде-2020
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
4 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
5 В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
6 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Читайте также
Казахстанская тхэквондистка стартовала с поражения на Паралимпиаде-2020
Нур-Султан примет взрослый чемпионат Казахстана по теннису
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив