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    Паралимпиада-2020: Где смотреть поединок Ануара Сариева за «золото»

    27 Августа 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанский дзюдоист Ануар Сариев проведет финальный поединок в весовой категории до 60 килограммов на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Ануара станет представитель Азербайджана Вугар Ширинли. Начало финальных схваток запланировано на 13:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалом «Qazsport».

    Напомним, что сборная Казахстана уже имеет в своем активе одну «золотую» медаль Паралимпиады-2020 — ее завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев. Игры продлятся до 5 сентября, Казахстан на них представлен 25 спортменами.

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