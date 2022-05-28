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    Парад военных оркестров стартовал в нескольких городах страны

    28 Мая 2022, 20:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках международного военно-музыкального фестиваля «Әскери керней», организатором которого является Национальная гвардия Республики Казахстан, состоялся отборочный тур смотра-конкурса военных оркестров в Алматы, Караганде, Уральске и Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Ежегодно военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Әскери керней», посвященный Дню казахстанской полиции и столицы страны, является знаковым культурным событием. Перед заключительным этапом фестиваля в каждом городе страны проводятся отборочные туры. В них выявляют лучшие оркестры, впоследствии попадающие на заключительный этап в Нур-Султан.

    Жители городов окунулись в мир искусства через военную, классическую и эстрадную музыку. Репертуар оркестров состоял как из современных мелодий, так из композиций военных лет.

    - Сегодня мы проводим отборочные состязания среди военных оркестров, которые будут представлять свой регион в столице на фестивале военных оркестров «Әскери керней», который пройдет в июне текущего года. Фестиваль органично сочетает в себе военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парад-дефиле, плац-концерт и показательные выступления военнослужащих с оружием, - говорит начальник военно-оркестрового центра полковник Асхат Мухамедьяров.

    Как рассказал заместитель командующего РгК «Батыс», полковник Павел Ситников, цель проведения республиканского смотра-конкурса «Әскери керней» – популяризация и повышение уровня профессиональной подготовки военных оркестров и престижа воинской службы, воспитание граждан в духе казахстанского патриотизма и музыкантов, а также поднятие имиджа военных оркестров среди населения.

    Военные оркестры войск правопорядка являются постоянными участниками международных фестивалей, проводимых в России. Образцово-показательный оркестр Нацгвардии в 2019 году впервые принял участие в знаменитом Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», где по итогам голосования закрепился на третьем месте среди 14 зарубежных оркестров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Армия Видео Нацгвардия Вооруженные силы
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