Парад Победы прошел в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- В городе Байконуре сегодня проходят торжественные мероприятия в честь 76-ой годовщины Великой Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 10 часов утра по центральной площади города торжественным маршем прошли строевые расчеты Управления МВД РФ на комплексе «Байконур», представительства МВД Республики Казахстан в городе Байконуре, Специального управления Федеральной противопожарной службы № 70 МЧС России, филиала АО «ЦЭНКИ» - космического центра «Южный» с государственными флагами Российской Федерации и Республики Казахстан, а также Знаменем Победы.

Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин поздравил жителей и гостей с праздником и отметил, что «все мы – наследники той Великой Победы. И главная задача сейчас – не дать забыть подрастающему поколению подвиг советского народа, сохранить память о нем у потомков».

Байконурцы минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне.

С трибуны участников шествия приветствовали руководство города и космодрома Байконур, Управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», руководители правоохранительных органов России и Казахстана, организаций и учреждений города и космодрома, представители духовенства, ветераны войны - труженики тыла.

«Сегодня в Байконуре, к сожалению, не осталось участников Великой Отечественной войны, поэтому особым вниманием и заботой были окружены ветераны войны - труженики тыла, проживающие в Байконуре. В течение всего дня ветеранов сопровождали сотрудники социальных служб города, медицинские работники и волонтеры», - рассказал руководитель отдела по связям со СМИ городской администрации Олег Урусов.

После завершения мероприятий на центральной площади ветеранов торжественной колонной на специальных такси доставили в городской парк, где они возложили цветы к Вечному огню.

Празднование Дня Победы на Байконуре будет продолжено вечером на центральной площади большой концертной программой, театрализованной акцией «Солдатский треугольник» и праздничным салютом.



