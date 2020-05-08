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    Парад Победы для фронтовика-металлурга устроили в Актобе

    8 Мая 2020, 14:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Парад Победы организовали для фронтовика- металлурга сотрудники Актюбинского завода ферросплавов. Выступление фронтовик посмотрел с балкона своей новой квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Николай Пащенко 17 лет проработал плавильщиком во втором цехе Актюбинского завода ферросплавов. 93-летний фронтовик – единственный участник войны на весь 19-тысячный коллектив.

    В компании Николая Антоновича любят и ценят. В прошлом году ему вручили денежный сертификат на 7 млн тенге на приобретение двухкомнатной квартиры на нижнем этаже. До этого он жил с семьей сына в квартире на пятом этаже, ему было тяжело подниматься по лестницам, из-за этого ветеран практически не выходил на улицу. Новоселье отложил карантин. Но на 75-летие Победы все-таки семья фронтовика накрыла праздничной стол в новой квартире.

    Навестить ветерана приехали аким Актюбинской области Ондасын Уразалин и президент АО «ТНК «Казхром» Арман Есенжулов. Николаю Антоновичу, как и всем ветеранам войны, проживающим в регионе в честь 75-летия Победы была перечислена единовременная выплата в размере миллиона тенге. Кроме того, ему вручили поздравление от Президента РК Касым-

    Жомарта Токаева. От металлургов фронтовик получил огромный телевизор и 500 тысяч тенге.

    «75-летие Победы - важный праздник для всех нас и, несмотря на действующие ограничения, мы не могли не поздравить Николая Антоновича, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. Он теперь единственный фронтовик на весь наш огромный коллектив, и мы всячески его поддерживаем. В этот день решили организовать лично для него парад Победы» - рассказал Арман Есенжулов.


    Для Николая Пащенко военный оркестр исполнил знаковую песню «День Победы». Чеканя шаг по двору прошлись солдаты воинской части 6655, отдавая фронтовику воинское приветствие.


    В компании на постоянной основе заботятся о старшем поколении. В период карантина профсоюзный комитет и Совет молодежи в рамках акции #БізБіргеміз развезли около сотни продуктовых наборов труженикам тыла, одиноким пенсионерам Актюбинского завода ферросплавов. Ветераны компании получают помощь, в том числе и на лечение, поправку здоровья в лечебно-оздоровительных центрах страны, улучшение условий проживания.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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