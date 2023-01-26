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    Парад планет можно наблюдать до конца января – астроном СКО

    26 Января 2023, 21:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – До конца января жители Северо-Казахстанской области смогут наблюдать парад планет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Профессор университета им. М.Козыбаева, астроном Андрей Солодовник пояснил, что парадом планетом называют явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд в одной зоне.

    Сейчас в ночном небе самая яркая после Луны – Венера. В линию с ней выстроились почти все планеты, кроме Меркурия.

    «Около 19 часов на западе, вблизи горизонта, можно увидеть Сатурн. В городе рассмотреть его сложнее из-за высоких зданий. Левее и выше - Венера. К югу - яркий Юпитер, высоко над горизонтом – Марс. Дальние планеты - Уран и Нептун - тоже будут рядом. Нептун - левее Юпитера, а Уран еще левее. Вот только увидеть эти две планеты можно с помощью бинокля и телескопа», - сообщил А. Солодовник.

    Парад планет продлится до конца января. Затем Сатурн сблизится с Солнцем и станет «невидимым». Венера будет удаляться от Солнца, сближаясь с Юпитером. Так называемый малый парад планет можно наблюдать до середины марта.

    Ранее А.Солодовник рассказывал об астрономических событиях, которые смогут наблюдать казахстанцы в течение этого года.


    Фото: pinterest.com

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Наука Космос
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