Парад контрабасов пройдет в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыкальные «великаны» оркестра – контрабасы – впервые представят в «Астана Опера» концерт GUYS WITH CONRABASS, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

16 июля в Камерном зале им. К. Байсеитовой блистательные артисты Симфонического оркестра театра продемонстрируют виртуозность и многогранность звучания самого крупного из всех оркестровых инструментов.

Вечер камерной музыки в исполнении самого низкого голоса из семейства струнных инструментов жителям и гостям столицы предложат контрабасисты Сабит Даиров, Анатолий Якушкин, Бауржан Шакаев, Ермек Сарсембаев, Махамбет Жаргаков, Даулет Удербаев, Нурлан Двесов, Батырхан Хасенов.

Концертмейстер группы контрабасов «Мәдениет саласының үздігі» Сабит Даиров отметил, что это будет первый концерт такого формата в исполнении всего коллектива, хотя самостоятельно каждый из артистов уже не раз с большим успехом выступал с сольными номерами в концертах симфонической и камерной музыки, а также в составе различных ансамблей.

«Этим концертом мы подводим итог за девять лет работы в театре, искренне надеемся представить наши достижения любителям искусства на достойном уровне. Важная для всех нас задача – показать зрителям инструмент со всех сторон, все его возможности: как он звучит в кантилене, как звучит в виртуозных произведениях, или же в трехчастной форме, когда быстрый темп игры плавно переходит в медленный, а затем снова в быстрый. Мы хотим в очередной раз продемонстрировать, что контрабас может не только служить фундаментом звучания оркестра, ориентиром, на который опираются остальные музыканты, чтобы в произведении была гармония и целостность, что наш инструмент – равный партнер как в симфоническом, так и в камерном формате. Как утверждал известный писатель Патрик Зюскинд в своей пьесе «Контрабас»: «Вы можете выбросить на помойку всю оркестровую партитуру от А до Я – все, что хотите: симфонию, оперу, сольные концерты, – вы можете выбросить все это в том виде, в каком оно у вас есть, если у вас нет контрабасов», - сообщил Сабит Даиров.

Первое знакомство С. Даирова с контрабасом стало знаковым. Пройдя отбор в музыкальную школу в пятом классе, самый первый инструмент, который он увидел, был именно контрабас. Юный артист тогда еще не знал, что этот величественный инструмент станет его судьбой.

«Мой отец учил меня, что приняв решение заняться каким-то делом, нужно непременно добиться первенства в этом направлении. Этот урок я хорошо для себя усвоил, поэтому с самого начала всегда усиленно занимался, тем более что инструмент был неподатлив для ребенка из-за крупного масштаба и толщины струн. И привычка много заниматься до сих пор со мной, благодаря чему мне удалось «выбиться в люди» – закончить консерваторию, ассистентуру-стажировку. Сегодня, помимо выступлений в составе оркестра над театральным репертуаром, выступаю в качестве солиста, преподаю, передаю опыт будущему поколению музыкантов, и в нашей группе также работают мои ученики. Важно отметить, что все ребята, которые пришли работать в группу контрабасов «Астана Опера», имели немалый профессиональный опыт в симфонических оркестрах, были концертмейстерами групп», - сказал артист.

В рамках концерта в интерпретации музыкантов прозвучат произведения зарубежных авторов: Дж. Россини, Дж. Боттезини, Г.Ф. Генделя, С. Кусевицкого, Р. Глиэра, А. Мишека, И. Альбениса. Будут исполнены сочинения казахстанских композиторов – Поэма К. Кумисбекова, Кюй «Жез киік» Ы. Дукенулы.

«Каждый из участников не только выйдет на сцену в сольных произведениях, но и продемонстрирует звучание контрабаса с разных сторон, выступив в дуэтах для двух контрабасов, для контрабаса и скрипки, контрабаса и кларнета, контрабаса и виолончели. Прежде всего, это сочинения «патриарха» контрабасовой школы, одного из наиболее выдающихся контрабасистов-виртуозов Джованни Боттезини, названного музыкальными критиками «Паганини контрабаса». Слушателям будет представлено неожиданное решение: «Малагенья» Исаака Альбениса прозвучит под аккомпанемент арфы, вместо обычного сопровождения фортепиано или оркестра. Изюминкой программы станет исполнение кюя «Жез киік» Ыкыласа Дукенулы в переложении для кобыза, гитары и контрабаса. Сам я представлю Сонату для контрабаса ми минор Адольфа Мишека. Будучи студентом, я уже исполнял это произведение камерной музыки и сейчас хочу вернуться к нему. По прошествии многих лет с радостью нахожу, что многие решения в эмоциональной окраске и интерпретации, принятые тогда, были верными. Вместе с тем, несмотря на большой опыт, я очень сильно волнуюсь: даже при постоянном графике выступлений, тем не менее, каждый выход на сцену – как в первый раз», - поделился Сабит Даиров.

Вместе с музыкантами группы контрабасов в этот вечер выступят скрипачка Шынар Барлыкова, виолончелист Мухамеджан Ахатов, кларнетист Алмаз Токпанов, арфистка Диляра Калдыбаева, кобызист Алмат Сайжанов, гитарист Жанибек Сапаров, пианистки Ольга Каминская, Меруерт Жекенова.

Любителей классического искусства в этом месяце также ждет еще один интересный, самобытный музыкальный проект: 13 июля в Камерном зале им. К. Байсеитовой пройдет концерт фортепианного дуэта Inspiration в исполнении лауреатов международных конкурсов Шахизады Кульсеитовой и Меруерт Жекеновой.

В программу вошли Шесть пьес для фортепиано в 4 руки Сергея Рахманинова, Сюита для двух фортепиано «Скарамуш» Дариуса Мийо и «Казахская рапсодия» для двух фортепиано Анатолия Бычкова. Важно отметить, что в рамках концерта состоятся премьеры произведений: Фантазия для двух фортепиано Александра Скрябина и Маленькая сюита Клода Дебюсси прозвучат на этой сцене впервые.

«В этот вечер публике представится возможность насладиться тонким искусством ансамблевого исполнительства. Слушатели станут свидетелями музыкального диалога двух пианистов, который является основой жанра фортепианного дуэта. В процессе творческого взаимодействия музыкантов публика сможет познакомиться с художественными образами композиторов различных эпох и направлений», - сказала старший преподаватель кафедры фортепиано и органа Казахского национального университета искусств Шахизада Кульсеитова.

Фото: astanaopera.kz