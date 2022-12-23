Парад Дед Морозов и Снегурочек прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе прошел парад Дед Морозов и Снегурочек, по итогам которого были выбраны лучшие сказочные персонажи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе приняли участие 60 пар Дед Морозов и Снегурочек. Они прошли в праздничном параде от музея искусств до Центрального парка. У входа в парк, на площади где стояла главная елка, их ожидали зрители - веселые болельщики. В параде приняли участие пары Дед Морозов и Снегурочек из детских садов, школ, домов культуры, творческих коллективов и творческих семей города.

Гран-при конкурса и путевку в санаторий «Шипагер» завоевали Дед Мороз и Снегурочка, представлявшие школу №18. Коллективу школы №47, занявшему первое место, а школа №37 и детский сад №40 «Балдаурен» удостоились второго места. Третье место заняли коллективы школ №50, детского сада №16 и № 42. Отличившимся красивыми костюмами участникам конкурса Назару Танатову и Каусар Матшановой, а также коллективам школ №20, №52, №40, №37 и детским садам «Бопай» и «Патша бала» были вручены поощрительные призы.

Затем в парке прошла церемония зажжения огня главной елки города, которая ознаменовала начало праздничных новогодних мероприятий.

Огни 30-метровой новогодней красавицы зажгли известные актюбинцы – чемпион мира по қазақ күресі Ерасыл Амангельды, призер бронзовой медали летних Сурдлимпийских игр в Бразилии, заслуженный спортсмен РК Бексултан Малайдар, ученица 2 класса школы-гимназии № 78 Аяна Бауыржанкызы, снявшаяся в отечественном кино по мотивам произведений Беимбета Майлина «Талақ» и «Әже», победительница прошедшего в Турции ІІ Международного конкурса «Gold Art Fest», юная певица Медина Кузембаева, певец, композитор Алихан Алданазар.

На мероприятии в честь зажжения елочных огней прошли красочные театрализованные представления и концерт.





Фото: пресс служба акимата Актобе



