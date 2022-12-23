Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Парад Дед Морозов и Снегурочек прошел в Актобе

    23 Декабря 2022, 14:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе прошел парад Дед Морозов и Снегурочек, по итогам которого были выбраны лучшие сказочные персонажи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В конкурсе приняли участие 60 пар Дед Морозов и Снегурочек. Они прошли в праздничном параде от музея искусств до Центрального парка. У входа в парк, на площади где стояла главная елка, их ожидали зрители - веселые болельщики. В параде приняли участие пары Дед Морозов и Снегурочек из детских садов, школ, домов культуры, творческих коллективов и творческих семей города.

    Гран-при конкурса и путевку в санаторий «Шипагер» завоевали Дед Мороз и Снегурочка, представлявшие школу №18. Коллективу школы №47, занявшему первое место, а школа №37 и детский сад №40 «Балдаурен» удостоились второго места. Третье место заняли коллективы школ №50, детского сада №16 и № 42. Отличившимся красивыми костюмами участникам конкурса Назару Танатову и Каусар Матшановой, а также коллективам школ №20, №52, №40, №37 и детским садам «Бопай» и «Патша бала» были вручены поощрительные призы.

    Затем в парке прошла церемония зажжения огня главной елки города, которая ознаменовала начало праздничных новогодних мероприятий.

    Огни 30-метровой новогодней красавицы зажгли известные актюбинцы – чемпион мира по қазақ күресі Ерасыл Амангельды, призер бронзовой медали летних Сурдлимпийских игр в Бразилии, заслуженный спортсмен РК Бексултан Малайдар, ученица 2 класса школы-гимназии № 78 Аяна Бауыржанкызы, снявшаяся в отечественном кино по мотивам произведений Беимбета Майлина «Талақ» и «Әже», победительница прошедшего в Турции ІІ Международного конкурса «Gold Art Fest», юная певица Медина Кузембаева, певец, композитор Алихан Алданазар.

    На мероприятии в честь зажжения елочных огней прошли красочные театрализованные представления и концерт.


    Фото: пресс служба акимата Актобе

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Общество Новый год
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аңсаған сәби: 3100 детей родились в казахстанских семьях по спецпрограмме
    Бюджетные средства надо использовать по назначению – аким СКО
    Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной
    Новый год и пиротехника: алматинские спасатели обратились к жителям
    Популярное
    1 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
    2 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
    3 Пресс-релиз АФМ по делу Михаила Козачкова проверяет Генпрокуратура
    4 Сотрудники каких ведомств привлекаются к ответственности за пытки по январским событиям
    5 Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
    Новости партнеров