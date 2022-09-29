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    Парад близнецов прошел в Атырауской области

    29 Сентября 2022, 19:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Курмангазинском районе Атырауской области устроили парад близнецов, участие в котором приняли 99 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это первое в истории района подобное мероприятие. В параде приняли участие 48 близнецов, одна тройня, всего 99 человек. Близнецы на параде продемонстрировали свои таланты – танцевали, пели. Главная цель парада – пробудить у жителей желание иметь больше детей, познакомить с близнецами, живущими в их районе, укрепить дружбу между ними», - сообщил директор районного Дома культуры имени С. Кушекбаева Жалгас Сагындыков.

    После завершения парада близнецам, принявшим участие в мероприятии, вручили благодарственные письма, сертификаты в развлекательный комплекс и сладости.



    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Общество
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