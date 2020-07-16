Парацетамол на 6 млн тенге изъяли у спекулянта в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Мужчина пытался незаконно реализовать лекарственный препарат «Парацетамол» по завышенной цене. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК

15 июля 2020 года в условиях усиленного карантина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержан гражданин 1993 года рождения, который незаконно пытался реализовать лекарственный препарат «Парацетамол» по завышенной цене (300 тенге за пластину) без соответствующих документов.

При обыске изъяты 20 000 пластинок лекарства «Парацетамол» на сумму 6 млн. тенге, которые после заключения эксперта-специалиста будут переданы в управление здравоохранения акимата Алматинской области для дальнейшего использования при лечении острых респираторных заболеваний.

По данному факту начато расследование по ст. 214 УК РК (Незаконное предпринимательство).