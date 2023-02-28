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    Параатлет из Казахстана стал победителем в мировой серии Гран-при в Дубае

    28 Февраля 2023, 12:09

    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Руфат Хабибуллин в классе F-64 выиграл «золото» в метании копья, показав результат - 41,83 м. Второе место занял камерунский спортсмен с результатом 40,93 м, на третьем месте оказался спортсмен из Маврикий с результатом 32,71 м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    Ранее спортсмен из Казахстана Дастан Мукашбеков стал серебряным призером соревнования в толкание ядра.

    Отметим, что мировая серия Гран-При по пара легкой атлетике проходит в Дубае с 26 февраля по 1 марта. В соревнованиях принимают участие 545 спортсменов из 61 страны мира.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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