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    Пара рекламировала наркотики в Алматы

    27 Июня 2023, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина и женщина рекламировали наркотики в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Их преступные действия попали в поле зрения прохожих, которые сигнализировали об этом посредством социальных сетей.

    «Их личности были установлены сразу. Это ранее судимые молодые люди, в возрасте 39 и 28 лет. Сейчас они задержаны и с санкции суда взяты под стражу. Их действия квалифицированы по ст.299-1 ч.2 УК РК – пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, с конфискацией имущества», – сообщили в управлении полиции Алмалинского района.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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