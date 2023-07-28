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    Пара иностранцев решила прокатиться на грузовом поезде в Кызылординской области

    28 Июля 2023, 22:00

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Граждане Германии и Нидерландов решили прокатиться на грузовом поезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В линейное отделение полиции на станции Шиели Кызылординской области поступило сообщение от работников ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» о том, что в одном из вагонов грузового поезда находятся посторонние люди.

    В ходе проверки транспортные полицейские установили 24-летнего гражданина Нидерландов и 25-летнюю гражданку Германии, которые забрались в грузовой поезд из любопытства и решили прокатится ради веселья.

    Как выяснилось, что иностранные граждане в конце июня прибыли в страну с туристической поездкой.

    В отношении правонарушителей составлен административный протокол по ч.1 ст. 560 КоАП РК «Незаконный проезд в грузовых поездах» и наложен штраф в размере 5 МРП каждому.

    Транспортные полицейские напоминают о том, что проезд пассажиров на подножках, крышах вагонов и в других неприспособленных для проезда людей местах может привести к трагическим последствиям. Железная дорога – зона повышенной опасности! Нужно соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Кызылординская область Транспорт
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