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    Папе Римскому предстоит операция

    7 Июня 2023, 20:35

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Папе Франциску в среду днём в римской больнице предстоит операция на брюшной полости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Понтифик пробудет в больнице Джемелли несколько дней, чтобы восстановиться после операции по удалению грыжи, сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

    По данным BBC News, грыжа «вызывает повторяющиеся, болезненные и ухудшающиеся» симптомы у Папы Римского.

    В последние годы 86-летний понтифик столкнулся с рядом проблем со здоровьем и использует трость и инвалидное кресло из-за постоянной болезни колена.

    В заявлении Ватикана говорится, что в последние дни медицинская бригада понтифика решила, что необходима операция.

    «Во второй половине дня ему сделают лапаротомию и операцию на брюшной стенке… под общей анестезией», — добавил Бруни.

    «Пребывание в медицинском учреждении продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление», - отметил он.

    Ранее в среду Папа Франциск провел свою еженедельную аудиенцию в обычном режиме и не упомянул о запланированной операции.

    Накануне он побывал в той же римской больнице для планового осмотра, спустя несколько месяцев после того, как его госпитализировали с бронхитом.

    В марте он провел три дня в больнице для лечения легочной инфекции, в том же месяце, когда он отметил 10-летие своего понтификата.

    В 2021 году Папа Франциск провел 10 дней в больнице после того, как ему удалили часть толстой кишки, чтобы избавиться от болезненного состояния кишечника. Недавно он вновь стал жаловаться на ту же проблему.

    Несмотря на проблемы со здоровьем, у Папы Франциска по-прежнему плотный график. Он должен посетить Португалию и Монголию в августе.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости
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