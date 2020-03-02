Папа Римский заболел на фоне общей обеспокоенности вспышкой коронавируса в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск заболел на фоне общей обеспокоенности по поводу вспышки коронавируса в Италии и не примет участия в духовных упражнениях по случаю Великого поста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Голос Америки.

Папа Римский Франциск сказал, обращаясь к паломникам, собравшимся на традиционное воскресное благословение, что он отменил свое участие в недельных духовных упражнениях в окрестностях Рима из-за простуды.

Впервые за семь лет своего понтификата папа Франциск пропускает духовные упражнения в начале Великого поста, которые он сам инициировал.

83-летний понтифик, у которого в молодости была удалена часть легкого в результате респираторного заболевания, отменил несколько официальных мероприятий.

«К сожалению, я не смогу принять участие в них из-за простуды, – добавил он. – Я буду следить за этими размышлениями отсюда».

Ранее на этой неделе папа отменил две запланированных официальных аудиенции.

За время своего понтификата Франциск не отменял столько официальных аудиенций. Пресс-служба Ватикана сообщила, что он продолжает работать из своей резиденции в Доме Святой Марфы и принимает посетителей в частном порядке.

Предполагалось, что в воскресенье папа Франциск отправится на духовные упражнения под Римом.

Ватикан охарактеризовал состояние Франциска как «легкое недомогание», не вдаваясь в детали. Однако папа заболел на фоне общей обеспокоенности в Италии по поводу вспышки коронавируса, поразившей более 1100 человек, в основном на севере страны.

На данный момент в области Лацио, где находится Рим, зарегистрировано лишь шесть случаев заболевания.

Отметим, что в Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 17 человек.

Фото: golos-ameriki.ru



