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    Папа Римский высоко оценил отмену Казахстаном смертной казни

    13 Сентября 2022, 21:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск выступил перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конституция Казахстана, которая определяет эту страну как светское государство, гарантирует свободу религии и веры. Здравая светскость, которая признает ценную и незаменимую роль религии и противостоит экстремизму, который ее извращает, представляет собой главное условие для равенства каждого гражданина, а также способствует развитию чувства принадлежности к государству у каждого этнического, лингвистического, культурного и религиозного компонента. Религиям необходима свобода слова, потому что они играют незаменимую роль в поиске Абсолюта и свидетельстве о Нем. Поэтому религиозная свобода – лучшая среда для формирования гражданского общества. Эта потребность вписана в название этого народа, в слово «казах», указывающее на свободу и независимость в передвижении», - сказал Папа Римский во время встречи с общественностью в столице.

    По словам Понтифика, защита свободы - желание, вписанное в сердце каждого человека, единственное условие, чтобы встреча между людьми и группами была настоящей, а не искусственной, передается гражданскому обществу главным образом через признание прав, сопровождаемых обязанностями.

    «Мне хотелось бы в связи с этим высоко оценить отмену смертной казни, что является утверждением ценности человеческой жизни, во имя права на надежду для каждой человеческой личности. Вместе с тем важно гарантировать свободу мысли, совести, слова, чтобы у каждого была возможность играть в обществе уникальную роль наравне с другими», - подчеркнул Папа Римский.

    Как ранее сообщалось, после проведения переговоров Президент Казахстана и Папа Римский провели совместную встречу с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса в центральном концертном зале «Казахстан».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Религия Общество Съезд лидеров мировых религий
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