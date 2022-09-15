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    Папа Римский поделился мыслями о казахстанском флаге

    15 Сентября 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Папа Римский Франциск сказал, что синий фон на флаге Казахстана навевает мысли о небесной синеве и символизирует трансцендентность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Папа Римский Франциск поделился мыслями о казахстанском флаге.

    «Золотой орел на знамени олицетворяет земную власть, как память о древних империях. Синий фон навевает мысли о небесной синеве и символизирует трансцендентность. Существует гармоничная связь между политикой и трансцендентностью. Здоровое сосуществование двух различных областей. Различия, а не смешение и не разделение. Нет смятения ради блага человека, которому, как орлу, необходимо свободное небо для полета, свободное пространство, открытое, бесконечное и неограниченное земной властью», - сказал Папа Римский на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

    По его мнению, мы не должны поддаваться искушению превратиться во власть, чтобы небо не упало на землю и божественная вечность не оказалась в плену у земного сегодня, а любовь к ближнему – у предвзятого выбора.

    «Поэтому нет смятению, но нет также и разделению между политикой и трансцендентностью, так как самые высокие человеческие устремления не могут быть исключены из общественной жизни и не могут быть исключительно связанными с личной сферой. Поэтому того, кто желает законным образом исповедовать свою веру, следует защищать всегда и всюду. Сколько людей еще сегодня подвергаются преследованиям и дискриминации из-за своей веры», - отметил Понтифик.

    «Мы обратились к правительствам и компетентным международным организациям с настоятельной просьбой о поддержке религиозных групп и этнических общин тех, чьи человеческие права и основные свободы были нарушены, которые подверглись насилию со стороны экстремистов и террористов вследствие военных конфликтов и военных действий. В первую очередь, следует приложить усилия, чтобы религиозная свобода была не только абстрактным понятием, но и конкретным правом», - заключил Папа Римский Франциск.

    Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Религия Съезд лидеров мировых религий
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