Папа Римский поделился мыслями о казахстанском флаге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Папа Римский Франциск сказал, что синий фон на флаге Казахстана навевает мысли о небесной синеве и символизирует трансцендентность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Папа Римский Франциск поделился мыслями о казахстанском флаге.

«Золотой орел на знамени олицетворяет земную власть, как память о древних империях. Синий фон навевает мысли о небесной синеве и символизирует трансцендентность. Существует гармоничная связь между политикой и трансцендентностью. Здоровое сосуществование двух различных областей. Различия, а не смешение и не разделение. Нет смятения ради блага человека, которому, как орлу, необходимо свободное небо для полета, свободное пространство, открытое, бесконечное и неограниченное земной властью», - сказал Папа Римский на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По его мнению, мы не должны поддаваться искушению превратиться во власть, чтобы небо не упало на землю и божественная вечность не оказалась в плену у земного сегодня, а любовь к ближнему – у предвзятого выбора.

«Поэтому нет смятению, но нет также и разделению между политикой и трансцендентностью, так как самые высокие человеческие устремления не могут быть исключены из общественной жизни и не могут быть исключительно связанными с личной сферой. Поэтому того, кто желает законным образом исповедовать свою веру, следует защищать всегда и всюду. Сколько людей еще сегодня подвергаются преследованиям и дискриминации из-за своей веры», - отметил Понтифик.

«Мы обратились к правительствам и компетентным международным организациям с настоятельной просьбой о поддержке религиозных групп и этнических общин тех, чьи человеческие права и основные свободы были нарушены, которые подверглись насилию со стороны экстремистов и террористов вследствие военных конфликтов и военных действий. В первую очередь, следует приложить усилия, чтобы религиозная свобода была не только абстрактным понятием, но и конкретным правом», - заключил Папа Римский Франциск.

Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.



