Папа Римский назвал главное призвание всех религий в постпандемический период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Папа Римский Франциск на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий призвал участников съезда слушать слабых, предоставлять слово уязвимым, содействовать общей солидарности, которая в первую очередь, должна касаться бедных, нуждающихся, тех, кто больше других пострадали от пандемии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже 20 лет на Земле собирается этот съезд, значимый для всего мира. Встреча этого года заставляет нас задуматься над тем, какова роль человечества в духовном, общественном развитии человечества в постпандемический период. Пандемия вместе с уязвимостью является главной среди четырех мировых проблем, на которую мне хотелось бы обратить внимание. Это требует от нас, от религии максимального единства намерений. Коронавирус уровнял нас всех, заставил понять, как пишет Абай, что мы не создатели, а смертные. Все мы почувствовали свою уязвимость, все мы нуждались в помощи. Оказалось, что никто не может быть полностью независимым, самоудовлетворенным. Поэтому сейчас мы не можем забыть о потребности в солидарности, которую мы остро ощутили, и идти дальше словно ничего не произошло, не обращая внимания на то, что мы должны сообща решать сложные проблемы, касающиеся нас всех. К этому религии не должны проявлять безразличие», - сказал Папа Римский.

Понтифик отметил, что призвание религий заключается в том, чтобы идти вперед, поддерживать единство перед лицом испытаний, которые еще больше могут разделить человеческую семью.

«В частности, именно мы, верующие в божественное, должны помочь братьям и сестрам нашего времени не забывать о том, что для человека характерна уязвимость. Мы не должны запутаться в сетях прибыли и денег, словно они могут избавить нас от любого зла. Мы должны содействовать несостоятельному прогрессу, который не принимает границ, установленные Творением. Мы не должны позволять отупляющему потребительству превратить себя в бездушное существо. Одним словом, наша общая уязвимость, проявившаяся во время пандемии, должна побуждать нас идти вперед с большим смирением и дальновидностью. Верующие в эпоху постпандемии призваны не только думать об ответственности человеческого существования, но и заботиться о человечестве во всех его проявлениях, становясь творцами общения, свидетелями сотрудничества», - отметил Понтифик.

Папа Римский Франциск призвал слушать слабых, предоставлять слово самым уязвимым, содействовать общей солидарности, которая, в первую очередь, должна касаться бедных, нуждающихся, тех, кто больше других пострадал от пандемии, которая продемонстрировала всю несправедливость неравенства на нашей планете.

«Сегодня еще много тех, кому сложно получить вакцину. Мы на их стороне. Давайте будем ближе ко всем, но особенно к оставленным, к самым слабым, кто скрыто и молча страдает», - обратился Папа Римский к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.



