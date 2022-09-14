Папа Римский: Каждый человек имеет право исповедовать свою веру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Религиозная свобода – это фундаментальное, первостепенное и неотъемлемое право, которое следует защищать повсеместно и которое нельзя сводить только к свободе культа. Об этом на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий заявил Папа Римский Франциск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным условием для настоящего человеческого и целостного развития является религиозная свобода. Мы свободные создания. Наш Творец ради нас отошел в сторону, если можно так сказать, ограничил свою абсолютную свободу, чтобы мы тоже стали свободными существами. Как мы можем тогда ограничивать своих братьев и сестер ради его имени? Веруя и поклоняясь сами, учил Абай, мы не вправе сказать, что мы можем заставить верить и поклоняться других. Религиозная свобода – это фундаментальное, первостепенное и неотъемлемое право, которое следует защищать повсеместно и которое нельзя сводить только к свободе культа. Поэтому право каждого человека публично исповедовать свою веру, предлагать ее другим, но никогда не насаждать. Прекрасным способом является провозглашение далекой от прозелитизма и натаскивания идеологии, от которой мы все должны держаться дальше. Это исключительно личное дело считать веру самым личным, что есть в жизни», - заявил Понтифик.

Папа Римский отметил, что такой подход будет содействовать формированию условий, в которых различные религии, этнические и культурные группы живут во взаимном уважении.

«Это лучший способ обратить внимание на особенный характер каждого человека. Объединить всех людей, при этом, не пытаясь сделать их одинаковыми, помогать способствовать реализации», - добавил Папа Римский.



