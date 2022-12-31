Папа Римский Франциск, Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили Президента РК с Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2023 годом от глав зарубежных государств и международных организаций.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу государства поздравили Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Папа Римский Франциск, Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Италии Серджо Матарелла, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Японии Фумио Кишида, Генерал-Губернатор Новой Зеландии Синди Киро, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Главе нашего государства и народу Казахстана. Поздравительные телеграммы продолжают поступать.



