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    Папа Римский Франциск призвал людей к созиданию мира

    14 Сентября 2022, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После Святой мессы Папа Римский Франциск поблагодарил представителей гражданских и религиозных властей Казахстана. Он призвал к созиданию мира, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хочу еще раз выразить сердечную благодарность представителям гражданских и религиозных властей страны. Приветствую всех вас, братья и сестры, особенно тех, кто приехал из других стран Центральной Азии и из дальних уголков этой бескрайней земли. От всего сердца благословляю пожилых и больных людей, детей и молодежь», - обратился к собравшимся Папа Римский Франциск.

    Понтифик отметил, что сегодня, в праздник Воздвижения Святого Креста, мы пребываем в духовном единении с Национальным Святилищем Царицы Мира в Озерном.

    «Архиепископ Томаш напомнил, что там находится большой крест, на котором среди прочего написано: «Народу Казахстана - благодарность» и «Людям - мир». Благодарность Господу за святой Божий народ, живущий в этой великой стране, сочетается с благодарностью за его стремление содействовать диалогу и превращается в призыв к миру, которого жаждет народ. Давайте придем на помощь тем, кто страдает. Давайте продолжать молиться о том, чтобы мы научились созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения. Благодарю всех тех, кто верит в это, спасибо вам и всем тем, кто является посланником мира и единства», - заключил Папа Римский.

    Ранее сообщалось, что на мессу только из Караганды прибыло 350 человек. Всего свыше 7 тысяч человек посетили Святую мессу Папы Римского Франциска.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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