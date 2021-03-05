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    Папа Римский Франциск прилетел в Ирак

    5 Марта 2021, 23:23

    БАГДАД. КАЗИНФОРМ – В пятницу начался первый в истории визит Папы Римского Франциска в Ирак, что стало также первой международной поездкой понтифика с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    5 марта самолет главы Римско-католической церкви приземлился в аэропорту Багдада, где его на ковровой дорожке встретил премьер-министр Ирака Мустафа Казыми и одетые в национальные костюмы иракцы.

    Отмечается, что текущий визит может быть одним из самых рискованных для 84-летнего Папы из-за продолжающейся пандемии и вопросов обеспечения безопасности.

    Несмотря на это, понтифик настоял на визите, подчеркнув, что «связан обязательствами». Также он отметил, что иракских христиан «нельзя подвести во второй раз», имея в виду отмененную в 1999 году поездку Папы Иоанна Павла II из-за сорвавшихся переговоров с правительством тогдашнего президента Ирака Саддама Хусейна.

    Вдоль дороги между Багдадом и аэропортом собрались сотни людей, чтобы увидеть понтифика, который вместо традиционного «папамобиля» покинул аэропорт Багдада на пуленепробиваем автомобиле в сопровождении кортежа из десятков автомобилей.

    Из-за недавних атак, которым подвергнулся аэропорт иракской столицы, властями страны были приняты повышенные меры предосторожности. В Ираке накануне был введен круглосуточный комендантский час, кроме того, задействовано около 10 тысяч сотрудников сил безопасности.

    В центре Багдада вывешен щит с изображением Папы и цитатой «Мы все – братья», а на улицах города развешаны флажки Ирака и Ватикана.

    В президентском дворце Папу Франциска встретил президент Ирака Бархам Салих. В своей приветственной речи глава католической церкви отметил, что рад приехать в Ирак, назвав его колыбелью цивилизации.

    «Да будет конец актам насилия и экстремизма, группировкам и нетерпимости!» - призвал понтифик, подразумевая годы, в течение которых Ирак страдал от международного терроризма и военных конфликтов.

    Накануне своей поездки Папа Франциск обратился к иракскому народу в видеообращении , в котором сказал, что он «идет как паломник, как кающийся паломник, чтобы умолять Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма».

    По различным оценкам, сегодня в Ираке живут около 250 тысяч христиан, примерно две трети которых являются халдейскими католиками, чья церковь сохраняет свою собственную литургию и традиции, при этом признавая власть Папы Римского.

    Как отмечается, перед поездкой Папа Франциск и сопровождение получили прививки от коронавируса Pfizer/BioNTech.

    Во время своего визита в Ирак глава Римско-католической церкви посетит главу иракских шиитов аятоллу Али аль-Систани в Наджафе, межрелигиозную встречу в древнем городе Ур, который традиционно считается местом рождения пророка Авраама.

    В воскресенье понтифик отправится в Мосул, где прочтет молитву за жертв терроризма, после чего посетит Каракош и отслужит мессу на стадионе в Эрбиле.

    Автор:

    Арсен Утешев

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