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    Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан

    13 Сентября 2022, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.

    Высокого гостя встретит Глава государства Касым-Жомарт Токаев», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что 13-15 сентября 2022 года состоится государственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан.

    В рамках визита планируются встреча Понтифика с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым (13 сентября), выступление перед казахстанской общественностью и дипломатическим корпусом (13 сентября, ЦКЗ «Казахстан»), месса (14 сентября, ЭКСПО) и участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий (14-15 сентября).

    В работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий примут участие более 100 делегаций из 50 стран мира.


    Кадр из видео/facebook.com/AkordaPress

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Религия Акорда Видео Съезд лидеров мировых религий
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