Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Папа Франциск впервые появился на публике после операции

    19 Июня 2023, 05:39

    ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ - Понтифик призвал молиться о жертвах жестокого нападения на школу в Уганде, кораблекрушения в Греции и кризиса в Украине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    «Да здравствует папа» — скандировала толпа на площади Святого Петра в Ватикане, приветствуя долгожданное появление папы римского Франциска в окне апостольского дворца.

    Несколько дней назад понтифик был выписан из больницы, где ему была проведена операция по удалению брюшной грыжи.

    Перед традиционной воскресной молитвой Франциск поблагодарил паству за любовь и поддержку.

    В самом обращении к верующим папа упомянул жертв жесткого нападения на школу в Уганде, кораблекрушения у берегов Греции и кризиса в Украине.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Италия Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT