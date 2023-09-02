Пандус для автомобилей открыли в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы после капитального ремонта открыли пандус, который позволяет автомобилям подняться на второй этаж привокзальной территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандус второго этажа на привокзальной территории открыт для движения», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта города.

Пандус для автомобилей закрыли в сентябре прошлого года в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией привокзальной площади на территории международного аэропорта Алматы.

В Алматы полным ходом идет строительство нового терминала международного аэропорта, площадь которого составляет 55 тысяч квадратных метров. Работу планируют завершить в июне 2024 года. На сегодня строительство завершено на 65%.

Летом прошлого года был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы.