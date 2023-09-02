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    Пандус для автомобилей открыли в аэропорту Алматы

    2 Сентября 2023, 02:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы после капитального ремонта открыли пандус, который позволяет автомобилям подняться на второй этаж привокзальной территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандус второго этажа на привокзальной территории открыт для движения», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта города.

    Пандус для автомобилей закрыли в сентябре прошлого года в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией привокзальной площади на территории международного аэропорта Алматы.

    В Алматы полным ходом идет строительство нового терминала международного аэропорта, площадь которого составляет 55 тысяч квадратных метров. Работу планируют завершить в июне 2024 года. На сегодня строительство завершено на 65%.

    Летом прошлого года был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Общество Аэропорт
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