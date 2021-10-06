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    Пандемия существенно повлияла на общественные процессы – архиепископ Юрий Новгородов

    6 Октября 2021, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель Всемирной Лютеранской федерации, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Казахстане Юрий Новгородов выступил на заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотим мы того или нет, но в мире произошли изменения за последние два года, и это невозможно не замечать. Пандемия весьма существенно повлияла на общественные процессы. Глупо отрицать, есть ли болезнь, что она дает серьезные осложнения. Я знаю, что говорю, поскольку ощутил это на себе. Но нельзя не замечать, что эта ситуация порой в мире используется достаточно спекулятивно», - сказал Юрий Новгородов на заседании.

    Зачастую с ограничением прав и свобод человека, свободы передвижения, общественной жизни, подчеркивает спикер.

    «Ни одна самая совершенная железяка не заменит живого общения и теплу рукопожатия. Локдауны по всему миру привели к тому, что человек оставался один на один с собой. Помимо того, что существовали разделения по национальной и религиозной принадлежности, мы боимся, что сейчас еще появится такой, как вакцинированный и не вакцинированный. Я уверен, что многие предпринимаемые меры важны и нужны. В то же время важна их адекватность и достаточность, чтобы они не были чрезмерными и не вели к свертыванию жизни общества и человеческого общения», - отметил религиозный деятель.

    Он продолжил свою мысль.

    «Вы знаете, что самое страшное, что появилось, достаточно часто стал употребляться термин «человек служебный». Мы всегда подчеркивали, и в работе нашего съезда это говорилось, о необходимости диалога с государственными деятелями, политиками, потому что у них на руках являются реальные рычаги власти и они способны на многие процессы, которые происходят в мире. Но сложно отрицать, что появилась иная сила, которая не подчиняется ни политикам, ни государствам, самостоятельно определяет уровень свободы слова и кто может обладать этой свободой слова. Все эти процессы ведут к серьезным изменениям в сложившихся условиях жизни, традициях, понимания оценки общественных процессов и институтов, ведут к порождению новой морали, нравственности и этики», - заключил Ю. Новгородов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Общество Съезд лидеров мировых религий Коронавирус в мире
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