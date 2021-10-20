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    Пандемия привела к новой волне золотой лихорадки в ЮАР

    20 Октября 2021, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новая волна золотой лихорадки в началась в ЮАР из-за пандемии коронавируса, приведшей к резкому росту безработицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Местные жители и нелегальные мигранты мигранты из Лесото, Зимбавбе и Мозамбика занимаются добычей золотого песка на заброшенных шахтах. В Южной Африке таких шахтеров называют «зама зама» — охотниками за удачей, но за свою работу они получают лишь малую часть прибыли, которая достается контролирующим процесс преступным группировкам.

    Активисты в пригороде Йоханнесбурга призывают власти и горнодобывающие корпорации найти решение проблемы. «Нелегальных шахтеров становится все больше, потому что уровень безработицы уже был очень высоким, а затем началась пандемия коронавируса, что привело к обнищанию населения», — говорит Тини Дламини.

    По оценкам экспертов, шесть лет назад в этом незаконном промысле в ЮАР были заняты не менее 30 тысяч человек. Рабочие рискуют своим здоровьем: основной метод нелегальной добычи — ртутный, что приводит также к загрязнению окружающей среды. На территории страны и насчитывается около шести тысяч заброшенных шахт. В начале октября шестеро шахтеров были убиты в перестрелке с полицией, десятки арестованы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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