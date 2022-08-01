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    • Пандемия повлияла на рост киберпреступности – МВД

    1 Августа 2022 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины роста киберпреступности назвал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Киберпреступность – это один из видов преступлений, которые совершенствуются каждый день за счет новшеств в области информ-технологий. На динамику этих видов преступлений влияет развитие IT-технологий и использование преступниками технологий в корыстных целях. Также на резкий рост киберпреступности в том числе интернет-мошенничеств повлияло приостановление деятельности рынков и магазинов в период пандемии. Граждане, чтобы удовлетворить свои потребности, начали заказывать товары и услуги через интернет», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в МВД.

    По его словам, не имея познаний, чтобы отличить реальные от фейковых объявлений, граждане попадались на удочку преступников.

    «Большую роль в дальнейшем развитии киберпреступности сыграла также безработица как внутри страны, так и за ее пределами. Основная масса данного вида преступлений находится за пределами Казахстана. Для реализации своей схемы они привлекают пособников, которые физически находятся в нашей стране. Эти лица оформляют счета в банках либо находят счета других граждан страны», - добавил спикер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Борьба с преступностью #МВД РК #Криминал
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