Пандемия поставила под угрозу развитие всех государств - Касым-Жомарт Токаев на форуме ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял участие в Мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период». Виртуальный форум состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Выступая в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт Токаев обратил внимание мирового сообщества на то, что «пандемия поставила под угрозу развитие всех государств, при этом страны РСНВМ оказались в числе наиболее пострадавших от сокращения внешнего финансирования, торговли и инвестиций».

В этом контексте казахстанский лидер призвал к консолидации международных усилий в решении проблем растущей внешней задолженности развивающихся государств, «цифрового неравенства», обеспечения доступа к чистой питьевой воде, зеленым и современным агротехнологиям.

На национальном уровне Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Казахстана в имплементацию «Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию» и оказание помощи ряду зарубежных стран для борьбы с коронавирусом. Глава государства подтвердил приверженность нашей страны усилиям по укреплению глобальной продовольственной безопасности, урегулированию международных конфликтов и миростроительству.

В работе форума приняли участие лидеры Германии, Франции, ЮАР, Японии, Италии, Великобритании, Пакистана, Кыргызстана, Беларуси, Саудовской Аравии и других государств, руководители МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, а также ряда международных финансовых институтов.