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    Пандемия поспособствовала росту объема производства фармацевтической продукции

    28 Декабря 2020, 11:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-ноябрь 2020 года выпуск фармацевтической продукции вырос на 45% и составил 125 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «За рассматриваемый период ИФО фармацевтической продукции составил 139,5%. Положительный рост производства произошел за счет увеличения спроса на фармацевтическую продукцию вследствие профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, а также роста производств запущенных в 2020 году препаратов для лечения рассеянного склероза, онкологических заболеваний и сахарного диабета (инсулин гларгин) на ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Участие отечественных производителей в госзакупках в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключение долгосрочных договоров поставки препаратов и медицинских изделий на 7-10 лет является большим подспорьем для казахстанского производства.

    «На сегодня, заключены 88 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку 5 014 наименований лекарственных средств и медицинских изделий (лекарства - 996, медицинские изделия – 4 018)», - добавили в министерстве.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Здравоохранение Экономика
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