Пандемия не повлияла: сельское хозяйство в Казахстане показало рост в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на пандемию коронавируса, сфера сельского хозяйства в Казахстане развивалась динамично. Стоит отметить, что производство продуктов питания, а также животноводческая отрасль показали рост в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Значительный рост наблюдается в сельском хозяйстве. По итогам 11 месяцев объем валовой продукции отрасли достиг почти 6 трлн тенге, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем сельскохозяйственного производства увеличился в 15 регионах. Среди них наиболее высокие результаты показали Костанайская, Акмолинская и Павлодарская области. Такой показатель был достигнут в основном за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Его общая доля 7,2%, или 3 трлн 600 млрд тенге.

Несмотря на сложную ситуацию в этом году, в стране собрано около 21 млн тонн зерна, и его качество намного выше, чем в прошлом году. Это еще раз доказывает, что Казахстан остается зерновой державой и полностью удовлетворяет не только внутренний спрос – определенная часть зерна может быть экспортирована.

В целом, как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, из общего объема пшеницы к 1-3 классам отнесено 80%, тогда как в 2019 году данный показатель составлял 53%.

По стране собрано 4 млн тонн картофеля, 4,3 млн тонн овощей, 2,5 млн тонн бахчевых культур и 297,2 тыс. тонн хлопчатника. Намолочено 2,5 млн тонн маслосемян.

Рост валовой продукции животноводства составил 2 трлн 300 млрд тенге. В том числе производство мяса увеличилось на 3,7%, молока - на 3,2%.

За 11 месяцев текущего года объем производства продуктов питания увеличился на 3,6% или 1 трлн 700 млрд тенге. К примеру, производство риса увеличилось на 23,5%, сливочного масла - на 21,5%, колбасных изделий - на 11,8%, макаронных изделий - на 8,1%, муки - на 2,8%, сыра и творога – на 3,3%.

В целом инвестиции в сельское хозяйство увеличились на 4,7% - до 454 млрд 200 млн тенге. В частности, объем инвестиций в производство продуктов питания увеличился на 18,6%.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что по всем основным видам продтоваров обеспеченность составила 80 и более процентов, а по некоторым более 100%.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдался рост обеспеченности:

- по маслу подсолнечному – на 19,5% (с 92% до 112,4%);

- по макаронам – на 8,2% (с 108,9% до 117,1%);

- по муке – на 4,9% (с 188,5% до 193,4%);

- по говядине – на 0,9% (с 95,7% до 96,8%);

- по рису – на 0,3% (с 98,3% до 98,6%).

Рост производства продуктов питания в первую очередь связан ростом господдержки агропромышленного комплекса и реализацией поручений Президента по импортозамещению и обеспечению продбезопасности, поставленных перед Минсельхозом в начале года.