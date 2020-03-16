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Пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемые казахстанцы! Как вам известно, Министерство здравоохранения официально заявило, что на сегодняшний день у 9 казахстанцев диагностированы признаки коронавируса. Есть опасность распространения. Вирус завезен извне. Заражённые граждане находятся под наблюдением врачей. Люди, с которыми они контактировали установлены и тоже находятся под медицинским контролем. Казахстан раньше многих стран создал специальный экспертный штаб и межведомственную комиссию на уровне Правительства. Принял план по противодействию распространения вируса. Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан указ о введении Чрезвычайного положения на территории нашей страны», - сказал Президент в своем телеобращении.
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